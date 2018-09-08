عودة التيار الكهربائي إلى سرت بعد 13 ساعة ظلام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 08 سبتمبر 2018, 12:29 مساء
محطة كهرباء الخليج البخارية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

 عاد التيار الكهربائى إلى أغلبية الأحياء والمناطق السكنية في سرت التى كانت في ظلام دامس مند اكثر من 13 ساعة لليوم الثاني على التوالي.

وأرجع مصدر بمكتب لجنة الأزمة لشركة كهرباء سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» طرح الأحمال لساعات طويلة على سرت إلى أعمال فنية بمنطقة البريقة شرق سرت، منوها إلى أن سرت سرت تتغدى بالكهرباء من المنطقة الشرقية منذ نحو شهر.

ونبه المصدر إلى عدم استفادة سرت بمحطة كهرباء الخليج البخارية الموجود بضواحى سرت والتي تدخل إنتاجيتها مباشرة على الشبكة العامة للكهرباء، مشيرا إلى أن إنتاجيتها بلغت أكثر من 250 ميقاوات وتعمل الآن.

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