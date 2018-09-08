الهلال الأحمر فرع طرابلس يستلم 4 جثامين من مستشفى ترهونة العام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 11:48 صباحا
الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس يستلم 4 جثامين من مستشفى ترهونة. (صورة من الهلال الأحمر)

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس استلامه أربعة جثامين من مستشفى ترهونة العام.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الجمعة، إن أعضاء الفرع قاموا أمس الجمعة، بتسليم الجثامين الأربعة إلى دار الرحمة في مركز طرابلس الطبي.

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وشهدت العاصمة طرابلس على مدار أكثر من أسبوع أعمال اقتتال عنيفة، أسقطت قتلى ومصابين، انتهت باتفاق على وقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة، التي قدم مبعوثها غسان سلامة الأربعاء إحاطة أطلع فيها مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا.

ولا تزال الهدنة التي توسطت الأمم المتحدة فيها الثلاثاء الماضي تحافظ على صمودها بعد أسبوع من المعارك بين الجماعات المسلحة، حيث دارت اشتباكات خلفت عشرات القتلى، إذ شهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين الماضي بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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