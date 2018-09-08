توقعات بزيادة 80% في إيرادات النفط والغاز بنهاية 2018

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 11:31 صباحا
ناقلة نفط في ميناء البريقة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

توقعت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إجمالي إيرادات النفط إلى 23.4 مليار دولار في 2018 في حال مواصلة عملها دون عوائق، وهو مايعني زيادة سنوية بنسبة 80%.

وقدرت المؤسسة إجمالي الإيرادات خلال سبعة أشهر، أي الفترة بين أول يناير وحتى 31 يوليو الماضي بنحو 13.6 مليار دولار، حسب بيان صادر أول من أمس.

إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله إن نشر بيانات الإيرادات الشهرية يأتي اعتمادًا للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

وأضاف «أدعو كلاً من وزارة المالية والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل. فمن خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية».

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