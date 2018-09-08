فرق «الكهرباء» تواصل صيانة الدوائر المتضررة من اشتباكات طرابلس

من أعمال صيانة سابقة في دائرة كهربائية بدير الأسطى. (أرشيفية: الإنترنت)

تواصل الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء صيانة الدوائر التي تضررت جراء الاشتباكات الاخيرة التي شهدتها ضواحى جنوب طرابلس، وتقييم الأضرار التي لحقت بمكونات وبدوائر نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت الشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إلى عودة التدريجية للتيار الكهربائي إلى بعض مدن المنطقة الغربية ، وأحياء العاصمة طرابلس، بعد إظلام تام دام لمدة يوم كامل بسبب انهيارالشبكة العامة للكهرباء.

كانت «العامة للكهرباء» أعلنت عن انهيار الشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بدوائر نقل الطاقة الكهربائية ما أدى إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية عن العمل .

