اليوم.. توزيع 22 ألف كيس دقيق على مخابز في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 09:45 صباحا
شاحنات دقيق تابعة للحكومة الموقتة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة عن توزيع كميات جديدة من الدقيق اليوم السبت علي 149 مخبز بمدينة بنغازي

وقدرت الوزارة، في بيان نشره المكتب الإعلامي، الكمية التي سيجري توزيعها في ساحة الكيش وسط المدينة بأكثر من 22.350 ألف كيس على 149 مخبز بواقع 150 كيس لكل مخبز، وذلك بالتعاون مع قوة ضبط الشارع بنغازي و الحرس البلدي بنغازي.

وكشفت عن رفع مخصصات المخابز الشهرية ابتداء من 15 سبتمبر المقبل وفق الكشف الذي من المقرر نشره غدا الأحد، ونوهت إلى توزيع 800 كيس للمخبز في بعض المناطق التي بها كثافة سكانية عالية وفق إحصائية مصلحة الاختصاص وتعداد السكان، مع الإشارة لإمكانية ان يكون الكشف حسب طلب المخبز الكمية التي يستهلكها.

كانت وزارة الاقتصاد والصناعة وزعت مخصصات الدقيق للمخابز على بلديات المرج وساحل توكرة وجردس العبيد التابعة.

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