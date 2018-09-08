«الوطنية للنفط» تناقش مع شركة سرت تطوير الاحتياطي النفطي

اجتماع «الوطنية للنفط» مع شركة سرت. (صورة من المؤسسة الوطنية للنفط)

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركة سرت لإنتاج النفط، ما تم تنفيذه من مخططات الشركة للسنة الحالية والصعوبات التي واجهتها، وحالت دون تنفيذ البعض منها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة وشركة سرت، ناقش الإنتاج وتطوير الاحتياطي والحفر التطويري وصيانة المشاريع،

وأضاف رئيس لجنة إدارة شركة سرت ناجي احفاف، أن الاجتماع ناقش المشاريع الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2018 فيما يخصّ نشاط الإدارة العامة للعمليات وإدارة الصحة والسلامة والبيئة، المتمثلة في الدراسات المكمنية والمعملية ونشاط الحفر التطويري وصيانة الآبار ونشاطات الإنتاج ونقل تزويدات الغاز.

وتطرق الاجتماع إلى نشاطات الإدارة العامة لهندسة المشروعات للعام 2018، ومنها نشاط صيانة الحقول والمرافق والشحن وهندسة العمليات، وعدد من المشاريع الأخرى، وأيضًا تمت مناقشة الإشكالات والتحديات التي تواجه الشركة في تنفيذ مشاريعها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، كما تم طرح موضوع المشاريع الجديدة المقترحة للعام 2019 والميزانيات المقترحة لها.

وفِي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة بذل الشركة المزيد من الجهد لتحقيق مستهدفاتها من إنتاج النفط والغاز وضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتطبيق لوائح واجراءات السلامة وبذل كل جهد لتطوير كوادرها من خلال إعادة تفعيل مراكز التدريب الخاصة بها.