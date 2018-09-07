وزيرة الدفاع الإيطالية تُطلق دعوة للحوار مع فرنسا بشأن الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 07:26 مساء
وزير الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا (الإنترنت)

دعت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، إلى تعاون بين روما وباريس لحل الأزمة الليبية، وذلك في أعقاب توتر في العلاقات بين البلدين الأوروبيين بشأن الملف الليبي.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات سابقة لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم حزب «رابطة الشمال»، والتي حمّل فيها فرنسا مسؤولية «الفوضى في طرابلس»، في إطار تلاسن بين البلدين بدا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة.

وتناقلت وسائل إعلام محلية عن ترينتا قولها، خلال جلسة استماع أمس الخميس أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي:«مع فرنسا، نحن أصدقاء وأبناء عمومة ومنافسون ومتعاونون» في ذات الوقت، قائلة: «ينبغي الحوار مع فرنسا، ولكن عليها أن تحترمنا».

إليزابتا ترينتا: أحداث طرابلس ليست لدوافع سياسية ولاعلاقة لها بحفتر

وأشارت وزيرة الدفاع الإيطالية إلى أنها «تحدثت كثيرًا» مع نظيرتها الفرنسية في اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين غير الرسمي، الذي انعقد في فيينا الأسبوع الماضي. 

وأردفت «ليس صحيحًا أننا ضد فرنسا. نحن نتعاون معها، ولكن في بعض الأحيان علينا قول الأشياء بصراحة. عليّ أن أقول ما حدث في عام 2011؟ أم ينبغي إزالة الذاكرة. لا يجب أن أزيل الماضي بل عليّ دراسته وتحليله والسعي لعدم تكرار أخطاء الماضي».

وزير الخارجية الإيطالي يبدي انفتاحًا على فرنسا في ليبيا

وتابعت إليزابيتا ترينتا: «ينبغي علينا أن نتفق بشأن ليبيا. نحن ندافع عن صناعتنا الوطنية وهم يدافعون عن صناعتهم. هناك أوقات تصطدم حتمًا فيها المصالح».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رويترز: هدنة طرابلس «هشّة».. ومهددة بـ«عدم الصمود»
ليبيا
ترامب يطلب من وزير العدل كشف هوية كاتب «مقالة نيويورك تايمز»
دولى
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على كل واردات الصين
دولى
التنافس الإيطالي– الفرنسي في ليبيا ينتقل من السياسة إلى الأمن
ليبيا
وزيرة الدفاع الإيطالية تُطلق دعوة للحوار مع فرنسا بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
بسبب مشهد «إعدام أردوغان».. السجن 6 سنوات لمخرج سينمائي في تركيا
دولى
«إيني» توضّح موقف أنشطتها البترولية في ليبيا جرّاء التوتر الأمني
ليبيا
مجلس الأمن يُعلِّق على أحداث طرابلس وتحركات سلامة
ليبيا
مقتل فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة
دولى
الشرطة الإثيوبية تكشف سبب وفاة مدير مشروع سد النهضة
دولى
متظاهرون يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة
دولى
محكمة تركية تسجن الزعيم السابق لحزب موالٍ للأكراد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبرز ما جاء في إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع الليبي