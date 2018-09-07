معيتيق يتابع أوضاع نازحي الاشتباكات في جنزور

أحمد معيتيق يقف على أوضاع نازحي الاشتباكات في جنزور

تفقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، نازحي اشتباكات جنوب طرابلس بمدرسة الانعتاق بمنطقة سيدي عبد الجليل بجنزور رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية «فاضي الشافعي»، وعددٍ من مسؤولي الوزارة.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ رئيس فرع الشؤون الاجتماعية جنزور أبرزت الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأهالي المنطقة لتقديم المساعدة للنازحين ممثلة في المأكل والملبس والرعاية الصحية إلى حين عودتهم إلى منازلهم.

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هذا واستقبلت منطقة جنزور 53، عائلة تضم أكثر من 300، شخص بمختلف الأعمار موزعين في عدد من المدارس.

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأسبوع الماضي، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.