معيتيق يبحث مع سلامة دعم «حكومة الوفاق» وضمان التهدئة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 03:00 مساء
معيتيق أثناء لقائه سلامة ونائبته للشؤون السياسية (صفحة نائب رئيس المجلس الرئاسي بفيسبوك)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس الخميس، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، لبحث آلية دعم حكومة الوفاق وضمان وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وأوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية اليوم الجمعة، إن اللقاء الذي عُقد في مقر البعثة الأممية، تناول أيضًا التنسيق لإجراء الترتيبات الأمنية التي يتم الإعداد لها، بالإضافة إلى التنسيق حول الاجتماع المزمع عقده بعد غدٍ الأحد المقبل في مدينة الزاوية؛ لاستكمال باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة.

كما التقى معيتيق منسقة البعثة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيريو، لبحث تنفيذ عدد من الخطوات من أجل ترتيب خطوات عملية وسريعة للمواطنين المتضررين من الاشتباكات، وتوفير احتياجاتهم.

وشهدت العاصمة طرابلس على مدار أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة، أسقطت قتلى ومصابين، انتهت باتفاق على وقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة، التي قدم مبعوثها غسان سلامة الأربعاء إحاطة أطلع فيها مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا.

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