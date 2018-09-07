«بلدي تازربو» يدين «عمليات الخطف المتكررة» على طريق جالو - الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 12:58 مساء
طريق جالو - الكفرة (أرشيفية: بوابة الوسط)

دان المجلس البلدي تازربو «عمليات الخطف المتكررة»، التي يتعرض لها المواطنين بالجنوب الشرقي في كل من مدينتي تازربو والكفرة، وتشمل أعمال سلب ونهب، على الطريق العام الرابط بين الكفرة تازربو وجالو.

وفي بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ناشد المجلس البلدي الحكومة الموقتة وقيادة الجيش وكل الجهات الشرعية بالدولة، ضرورة وضع حل عاجل وسريع لتأمين المواطنين المارين والمسافرين عبر هذه الطريق.

وحذّر البيان كل الجهات المسؤولة التي لم تقدّم أي مساعدات لتأمين الطريق «التي تقطعها المليشيات والجماعات التشادية» من جملة من الإجراءات لوقف هذه الاعتداءات، وفق نص البيان.

وفي تصريحات سابقة، قال مدير مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية مفتاح بوزيد، لـ «بوابة الوسط»، إن هناك «مجموعة مسلحة تقوم باستيقاف السيارات بالقرب من شركة الـ50 على طريق الكفرة جالو، وتنفذ عمليات خطف بحق المواطنين».

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