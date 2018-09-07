بعد هدوء طرابلس.. مطار معيتيقة يعلن عن جدول رحلات اليوم الجمعة

طائرة ليبية أثناء إقلاعها (الإنترنت)

أعلن مطار معيتيقة الدولي عن جدول مواعيد إقلاع ووصول الرحلات الدولية والداخلية من وإلى المطار، لليوم الجمعة.

وفي السياق، أشارت إدارة المطار على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، إلى وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية لمطار معيتيقة الدولي قادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة الساعة 8:30، لتقوم بعد تجهيزها برحلة الشركة لمطار تونس قرطاج الدولي.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي الجمعة الماضية، على خلفية أحداث الاقتتال التي شهدتها العاصمة.

وتوصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة، بعد لقاء عُقد في مدينة الزاوية، اجتمعت خلاله البعثة بأطراف النزاع الذي تواصل لأكثر من أسبوع في العاصمة.

وقال وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، في تصريحات أمس، إنّه تلقى إفادة أمنية من وزارة الداخلية، باستقرار الوضع الأمني في محيط مطار معيتيقة.

وأشار معتوق، في التصريحات التي نقلتها إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى استئناف الرحلات بمطار معيتيقة، لافتًا إلى أن ذلك سيتم تباعًا بناءً على استعداد شركات الطيران نفسها.