انطلاق مهرجان «أصوات واعدة» في بنغازي الأحد

أطفال مشاركون في المهرجان (الإنترنت)

ينطلق بعد غدٍ الأحد مهرجان «أصوات واعدة» على مسرح الطفل في مدينة بنغازي.

يحضر المهرجان منظمات المجتمع المدني الخاص بالأطفال وقسم شؤون ثقافة المرأة والطفل بمكتب الثقافة والإعلام بنغازي، وفق إعلان تسلمته إداراتها نهاية الشهر الماضي.

ويفتتح المهرجان صباح الأحد بأوبريت تراثي، ومن ثم تكريم الرواد، فيما تخصص الفترة المسائية لمنظمات «صوت الأمل» و«لحن الحياة»، و«أطفال بنغازي».

ويستقبل المهرجان صباح الإثنين، منظمات «الرونق للمرأة والطفل»، و«أبناء المدينة المتميزين»، و«إيقاع الحياة»، بينما يستقبل مساءً منظمة «الرونق للثقافة والفنون»، وفريق «مركز تنمية وإبداع الطفل والإرشاد الأسري».

كما يستقبل المهرجان صباح الثلاثاء منظمتي «نجوم الغد»، و«الجيل الجديد»، وفريق «مكتب النشاط والتعليم بنغازي»، بينما يقام ختام المهرجان مساء الثلاثاء.

ويضم فريق عمل مهرجان «أصوات واعدة» عايدة الغرياني رئيس مكتب المرأة والطفل بمكتب الثقافة بنغازي، ومسعودة القرش، وعبدالسلام الطيرة، ومرعي محمد، وفائز ارحومة، وأحمد العبيدي، ووفاء بوجواري.