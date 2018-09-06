انطلاق مسابقة «خطوة» لريادة الأعمال النسائية في سبها

مسابقة «خطوة» لريادة الأعمال النسائية

شهدت مدينة سبها، اليوم الخميس، حفل انطلاق مسابقة «خطوة» لريادة الأعمال النسائية المقامة من قبل الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب بالتعاون مع حاضنة أعمال سبها ومشاركة المدربة بمجال ريادة الأعمال مريم الهوني.

ومن المقرر أن تكون مسابقة «خطوة» لريادة الأعمال النسائية على أربعة مراحل تبتدأ من شهر سبتمبر حتي ديسمبر المقبل، حيث ستتضمن المرحلة الأخيرة للمسابقة العروض التقدمية واختيار أفضل مشروعين مشاركين في المسابقة.

وبدأ حفل انطلاق السابقة بندوة تعريفية عن المشروع وطرح فكرته وأهدافه ومراحله، بحضور عدد من المهتمات وبعض الإعلامين وبعض النشطاء من المجتمع المدني.