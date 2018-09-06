معيتيق يلتقي القائم بالأعمال البريطاني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 08:02 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة في ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة في ليبيا «آنجس ماكي».

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى تجديد القائم بالأعمال البريطاني استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني خلال هذه المرحلة.

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وأكد«آنجس ماكي» أن بلاده وعددًا من دول العالم يتابعون مجريات الأحداث في طرابلس، لافتًا إلى أن بريطانيا تعمل مع الأمم المتحدة لدعم حكومة الوفاق .

فيما أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى أن لجنة الأزمة تجتمع بشكل مستمر لإيجاد الآلية اللازمة لتجاوز تبعات الاشتباكات التي حصلت في جنوب طرابلس.

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