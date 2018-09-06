عبد السلام نصِّية يرد على غسان سلامة.. «كل قط في عين أمه غزال»

ردّ عضو مجلس النواب عن الزنتان عبد السلام نصِّية على انتقاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في كلمته أمام مجلس الأمن لمجلس النواب قائلاً: غسان سلامة ينتقد مجلس النواب ولا ينتقد المجلس الرئاسي و«كل قط في عين أمه غزال».

وغرد نصية على «تويتر» ليل الأربعاء: «غسان سلامة ينتقد مجلس النواب الذي تم انتخابه من قبل 15% من الليبيين ولا ينتقد المجلس الرئاسي الذي تم تعيينه من قبل ليون ابن الأمم المتحدة ، كل قط في عين أمه غزال».

وأضاف: «الصراحة التي تحدث بها غسان سلامة في إحاطته اليوم، هل هي بداية الحل أم بداية نهاية عهده ..؟».

وكان مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، قال إن الكثير من أعضاء مجلس النواب يرفضون التخلي عن منصبهم ويستغلون العملية السياسية للبقاء في أماكنهم من خلال وضع القوانين التي تسمح باستمرارهم.

جاء ذلك خلال تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديوكونفرانس) من مقر البعثة في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف سلامة «الكثير من أعضاء مجلس النواب لم يقوموا بعملهم بالشكل المطلوب وهوما أدى إلى الفشل في سنّ التشريعات المطلوبة لإجراء الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور»، مؤكدًا أن «الليبيين يريدون تغيير القيادة السياسية لكن نحتاج الكثير من الجهود لتهيئة الظروف لإجراء هذه الانتخابات».

ورأى نصية أن كلمة مندوب أميركا «الذي حاول فيها إظهار التماسك حول القضية الليبية إلا أن جلسة مجلس الأمن أظهرت بوضوح هشاشة التوافق الإقليمي والدولي حول ليبيا والذي بدأ يتصدع في الآونه الأخيرة».