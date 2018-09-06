لجنة الطوارئ والأزمة تناقش آليات عودة نازحي طرابلس إلى منازلهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 07:19 مساء
لجنة الطوارئ والأزمة في طرابلس تعقد اجتماعاتها لتذليل الصعاب التي تحول دون عودة النازحين إلى منازلهم

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اجتماعًا بلجنة الطوارئ والأزمة التي تضم كلًا من وزراء «الداخلية، المالية، الحكم المحلي، الشؤون الاجتماعية، شؤون النازحين والمهجرين»، ووكيل وزارة الدفاع، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، ورؤساء جهاز المباحث العامة والإسعاف والطوارئ والحرس البلدي، ومدير فرع جمعية الهلال الأحمر طرابلس.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ الاجتماع الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، تطرق إلى آليات عودة نازحي طرابلس إلى منازلهم، واستئناف الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي.

سلامة يناقش التدابير العاجلة لعودة الحياة الطبيعية إلى طرابلس

وناقش الحضور الموضوعات العاجلة التي يمكن من خلالها تقديم خدمة للمواطنين والجهود التي بذلتها شركة الخدمات العامة لفتح مسارات الطرق الرئيسية والفرعية وإزالة السواتر لتسهيل حركة الموطنين للعودة إلى منازلهم في مناطق الاشتباكات، بما يسهم في دخول فرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء لإجراء الصيانة.

واستعرض الاجتماع مع مندوبي جمعية الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف، الجهود التي بذلوها خلال الأيام الماضية في إسعاف الحالات المصابة ونقل الجرحى وتسهيل خروج المواطنين الواقعين في مناطق الاشتباكات.

معيتيق يبحث مع عميد الزاوية باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة في طرابلس

واتفق الحضور، على تكليف الحرس البلدي للتنسيق مع وزارة الاقتصاد لمتابعة توزيع مادة الدقيق من المطاحن إلى المخابز.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت مساء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس، وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة، بدأ فعليًا تنفيذه مساء أمس الأربعاء، وسط هدوء يسيطر على العاصمة.

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأسبوع الماضي، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابتا ترينتا: أحداث طرابلس ليست لدوافع سياسية ولاعلاقة لها بحفتر
ليبيا
محللان كرويان يفتحان ملف المنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
معيتيق يلتقي القائم بالأعمال البريطاني في ليبيا
ليبيا
نادر كارة: منتخبنا في جنوب أفريقيا عنوانً للوحدة الليبية
رياضة محلية
لجنة الطوارئ والأزمة تناقش آليات عودة نازحي طرابلس إلى منازلهم
ليبيا
معيتيق يبحث مع عميد الزاوية باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة في طرابلس
ليبيا
لجنة الطوارئ والأزمة تعلن نتائج عملها بشأن أحداث طرابلس
ليبيا
رئيس «النجم الأحمر» يهدد مهاجم ليفربول «أنت مستهدف»
رياضة عالمية
الرئاسي: السراج يتولى مهام واختصاصات وزير الدفاع
ليبيا
صحف إنجليزية: صلاح انتصر في صراعه مع اتحاد الكرة المصري
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تحذر: أسابيع قليلة تفصل غزة عن انهيار كارثي في الخدمات
عربى
البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فتح مقهى لفهم الزواحف بشكل أفضل بكمبوديا