لجنة الطوارئ والأزمة تعلن نتائج عملها بشأن أحداث طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 06:40 مساء
لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي تعلن نتائج عملها بشأن أحداث طرابلس

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للإعلان عن نتائج اجتماعها الثاني، لبحث تداعيات الاشتباكات التي وقعت في ضواحي العاصمة خلال الأيام الماضية.

وأفادت الناطق باسم اللجنة الدكتورة هند شوبار، أن اللجنة ناقشت عدة نقاط بشكل عاجل من أهمها آلية إيصال الدقيق إلى المخازن، وإزالة السواتر الترابية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، موضحة أنه جرى فتح المسارات وإزالة السواتر الترابية بأماكن مسار فريق العمل بشركة الخدمات العامة للبدء في نقل المخلفات من المكب المرحلي «السواني»، إلى المكب النهائي بمنطقة سيدي السايح.

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وقالت شوبار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، إن اللجنة ناقشت آلية استئناف مطار معيتيقة الدولي لحركة الملاحة الجوية، مشيرة إلى أنه يجري الإعداد للترتيبات النهائية لاستئناف عمل المطار غدًا.

ومن بين النتائج التي تحققت، وفق المتحدثة باسم اللجنة، توفير الطرق الآمنة للشركة العامة للكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي للبدء في صيانة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات.

وقال رئيس لجنة الأزمة بجهاز الهجرة غير الشرعية، عبد السلام عليوان، إن لجنته شكلت غرفة متكاملة مع الهلال الأحمر ووزارة الشؤون الاجتماعية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم عن مناطق الاشتباك.

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بدوره أوضح عضو اللجنة العليا لإعادة النازحين والمهجرين عبد الباقي البوعيشي، أن «اللجنة تسعى لحفظ حق النازح ما بعد النزوح، وذلك بتعبئة استمارة من قبل الأسر النازحة لضمان حقوقها فيما بعد»، بالإضافة إلى إيصال العالقين من العائلات في مناطق الاشتباكات وتقديم المساعدة لهم.

من جهته، أوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي، أن جهاز الإسعاف والطوارئ، عمل خلال فترة الاشتباكات على نشر عدد من سيارات الإسعاف بالقرب من مناطق الاشتباك، بالإضافة إلى التوسط لتبادل الجثامين بين أطراف النزاع، فيما لا يزال التنسيق جاريًا لاستلام ثماني جثث، فضلاً عن تسليم عدد من سيارات الإسعاف إلى نقطة إيواء النازحين.

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كما أفاد مدير منظمة الهلال الأحمر فرع طرابلس يوسف بن يوسف، أنه منذ بداية الاشتباكات تم تشكيل غرفة عمليات مع جهاز الإسعاف والطوارئ، وحركة الكشافة والمرشدات لإيجاد ممرات آمنة للنازحين والعمل على إيوائهم وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأشار الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم، أن جهاز الحرس البلدي شكل غرفة لمراقبة الأسواق المحلية للحيلولة دون تسرب الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى توزيع الدقيق على المخابز، بالتعاون مع وزارة ىالاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار.

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