شركة الخدمات العامة تعيد فتح بعض المسارات والطرق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 05:56 مساء
عمليات نقل القمامة وفتح الطرق والمسارات في طرابلس (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)

أعلنت شركة الخدمات العامة، اليوم الخميس، البدء في فتح الطرقات والمسارات التي أغلقت خلال اليومين الماضيين بسبب مخلفات القمامة.

وأشارت الشركة، في بيان نقلته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّها أعادت تسيير سيارات نقل القمامة من المكب المرحلي السوانى، إلى المكب النهائى سيدى السائح.

وأفاد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد عبد الجليل، بأنه جرى التعاون مع جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، لنقل القمامة وفتح الطرق.

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ودعا بداد المواطنين إلى «التحلي بروح الإيجابية، وعدم المساهمة في عرقلة جهود عمال شركة الخدمات العامة، وذلك بالالتزام بوضع القمامة في الأماكن المحددة من قبل الشركة».

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأسبوع الماضي، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

عمليات نقل القمامة وفتح الطرق والمسارات في طرابلس (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)
عمليات نقل القمامة وفتح الطرق والمسارات في طرابلس (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)
عمليات نقل القمامة وفتح الطرق والمسارات في طرابلس (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)
عمليات نقل القمامة وفتح الطرق والمسارات في طرابلس (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)
عمليات نقل القمامة وفتح الطرق والمسارات في طرابلس (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)
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