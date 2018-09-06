معتوق: استقرار الوضع الأمني بمحيط مطار معيتيقة مع استنئناف الرحلات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 05:33 مساء
وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق

قال وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، إنّه تلقى إفادة أمنية من وزارة الداخلية، باستقرار الوضع الأمني في محيط مطار معيتيقة.

وأشار معتوق، في تصريحات نقلتها إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى استئناف الرحلات بمطار معيتيقة، وذلك سيتم تباعًا بناءً على استعداد شركات الطيران نفسها.

استئناف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم أعلنت أول أمس الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، جاء ذلك خلال اجتماع بعثة الأمم المتحدة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس الذي عُـقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.

وأعلن مطار معيتيقة الدولي الجمعة الماضية توقف الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة.

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