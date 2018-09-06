«العامة للكهرباء» توضح لـ«بوابة الوسط» سبب إظلام طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 06 سبتمبر 2018, 04:54 مساء
أحد خطوط نقل الكهرباء يمر فوق مبان سكنية. (الشركة العامة للكهرباء)

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري إنّ مدينة طرابلس والمنطقة الغربية دخلت في حالة إظلام تام، في أعقاب تحذيرات عدة خلال الفترة الماضية من الوصول إلى تلك المرحلة.

وأرجع التكوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» سبب الإظلام التام إلى «الظروف الاستثنائية والحالة الحرجة التي تمر بها الشبكة الكهربائية؛ نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بدوائر نقل الطاقة الكهربائية بسبب الاشتباكات المسلحة في العاصمة خلال الأيام الماضية».

طرابلس تدخل حالة إظلام تام

وأضاف التكوري أن عددًا من وحدات الإنتاج خرجت صباح اليوم عن الخدمة، وهوما أدى إلى انهيار كامل بالشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، في السابق عن تكبد الشبكة خسائر جسيمة جراء الاشتباكات التي وقعت بضواحي العاصمة طرابلس، وهو ما أدى لإضعاف مستوى أداء الشبكة ونقص المرونة التشغيلية، لافتة إلى أنّ منطقة الاشتباكات هي منطقة عبور لخطوط النقل الرئيسية التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل .

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وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا منذ الأسبوع الماضي، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة منذ فجر الإثنين بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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