الرئاسي: السراج يتولى مهام واختصاصات وزير الدفاع

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتولي رئيس المجلس الرئاسي مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض.

ونصت المادة الثانية من القرار، الذي نشرته صفحة حكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أنّ «يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الموقع بتاريخ اليوم 6 سبتمبر 2018»، بالإضافة إلى «إلغاء كل حكم يُخالفه، كما على «الجهات المختصة تنفيذه».

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وفي 29 من يوليو الماضي قرر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إعفاء العقيد المهدي إبراهيم المهدي البرغثي من مهامه كمفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني.

وأُوقف البرغثي عن العمل على خلفية التحقيق معه في أحداث العنف التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ الجوية التي وقعت في 18 مايو 2017 وأسفرت عن مقتل 155 شخصًا وجرح 30 آخرين، وتدمير 50 منزلاً، في براك الشاطئ.

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لكنّ البرغثي رأى أن هذا الحادث «جريمة ضد الإنسانية»، وأنه بذل جهودًا كبيرة، محاولاً تفادي وقوع الكارثة التي أُحيل بسببها إلى لجنة تحقيق شكَّلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لاستيضاح الموقف.