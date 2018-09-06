بلدي سرت يبحث أسباب توقف صيانة قسم العناية بمستشفى ابن سينا

عميد مجلس سرت البلدي مختار المعداني. (المكتب الإعلامي)

بحث عميد مجلس سرت البلدي مختار المعداني، في اجتماع اليوم الخميس، أسباب توقف الشركة المكلفة بصيانة وتحوير قسم العناية المركزية بمستشفى ابن سينا.

وقال مدير عام مستشفى ابن سينا، الدكتور علي الزرقاء، لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لبحث أسباب توقف مشروع الصيانة الذي تبلغ تكلفته 500 ألف دينار ليبي.

وأضاف الزرقاء أنه جرى الاتفاق على وضع آلية لتمكين الشركة من مواصلة الصيانة، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 85% تقريبًا، وتسريع الإجراءات المالية من قبل مستشفى ابن سينا التعليمي لصالح الشركة المنفذة بشكل عاجل وفقًا للعقد الموقع بالخصوص.

وضم الاجتماع عضو المجلس البلدي غيث عبد الله أوحيدة، ومدير الخدمات الصحية الدكتور خليفة السيوي، ومدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي المكلف الدكتور علي الزرقاء، ومدير مجمع العيادات المركزي هاشم حافظ، إلى جانب رئيس مجلس حكماء سرت مفتاح مرزوق، ومسؤول الشؤون الفنية بالمستشفى المهندس عبدالحفيظ طرشلو.

