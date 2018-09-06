افتتاح المركز الصحي بحي التحرير في سبها بعد الصيانة

عميد مجلس سبها البلدي حامد الخيالي في المركز الصحي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

افتتح المركز الصحي بحي التحرير في مدينة سبها أبوابه، اليوم الخميس، بعد إجراء الصيانة بحضور عميد مجلس سبها البلدي حامد الخيالي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بسبها عبدالجليل خيري، وعدد من الأهالي.

وقال مدير المركز، عيسى محمد، إلى «بوابة الوسط» إن المجلس البلدي دعَّم عمليات الصيانة بمبلغ سبعة آلاف دينار فقط، إلى جانب تبرعات الأهالي وأهل الخير، مشيرًا إلى تبرع منظمة الهجرة الدولية بمولد كهرباء.

وأضاف عيسى أن المركز جاهز لاستقبال الحالات، حيث يعمل الآن به طبيبا أطفال، وباطنة، ونعاني من نقص بعض الأجهزة بالمختبر الطبي.

يذكر أن معظم المرافق الصحية في سبها تعاني قلة المستلزمات الطبية والطواقم والكوادر الطبية.

