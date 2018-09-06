السفير الألماني: معالجة أسباب الصراع في طرابلس أمر بالغ الأهمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 01:45 مساء
السفير الألماني الجديد في ليبيا أوليفر اوفكزا. (حساب السفير على تويتر)

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفكزا، الخميس، إن معالجة الأسباب الرئيسة للصراع الأخير في العاصمة طرابلس أمر بالغ الأهمية.

وجدد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، استعداد بلاده تقديم الدعم بناءً على خارطة طريق شاملة، برعاية الأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات السفير الألماني، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف في العاصمة، برعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا.

وأكد السفير دعمه واحترامه الملخص الذي قدمه المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، بمجلس الأمن الذي قاله فيه إن الوضع في ليبيا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، ولا بد من مساءلة المجموعات التي تنتهك وقف إطلاق النار.

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