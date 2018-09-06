الوضع في طرابلس على رأس محادثات وزيري الخارجية الإسباني والجزائري

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 06 سبتمبر 2018, 12:50 مساء
وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريلي فونتيليس. (أرشيفية: الإنترنت)

يصل وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريلي فونتيليس، مساء الخميس إلى الجزائر للتباحث حول التطورات الأخيرة في ليبيا في زيارة عمل بدعوة من نظيره عبدالقادر مساهل.

وحسب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، فإن زيارة الوزير الإسباني تندرج في إطار مواصلة وتعميق الحوار السياسي والتشاور بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية الكبرى ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا الأزمة في ليبيا والأوضاع في مالي ومنطقة الساحل والتعاون الأورو- متوسطي والعلاقات الأوروبية - الأفريقية، والأوضاع في الشرق الأوسط.

وعبَّرت الحكومة الإسبانية عن انشغالها بالوضع في ليبيا، ودانت الاشتباكات بين التشكيلات في طرابلس، داعية إلى ضبط النفس، ووقف فوري لإطلاق النار لضمان حماية السكان في جميع الأوقات.

وتبرز الهجرة غير الشرعية والأمن في المنطقة على رأس أجندة الزيارة الرسمية، بعدما أصبحت إسبانيا بوابة رئيسة لتوافد المهاجرين الذين غيروا خلال الأشهر الأخيرة مسارات العبور من ليبيا إلى أوروبا باتجاه سواحل الجزائر والمغرب إلى إسبانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف إنجليزية: صلاح انتصر في صراعه مع اتحاد الكرة المصري
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تحذر: أسابيع قليلة تفصل غزة عن انهيار كارثي في الخدمات
عربى
البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع
ليبيا
الرباعي الغربي يجدد دعمه السرّاج ويدعو إلى تقدم في العملية السياسية
ليبيا
السعودية تستهدف الحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارًا للبرميل
اقتصاد
إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة خطيرة
عربى
صحف عربية: هل تفضي الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس إلى إجراء انتخابات قبل ...
ليبيا
السيسي يبحث مع سيالة مساعي توحيد الجيش الليبي وتطوير العلاقات الثنائية
ليبيا
غسان سلامة: هذا هو الهدف من اجتماع الزاوية حول اشتباكات طرابلس
ليبيا
61 قتيلاً و159 جريحًا و12 مفقودًا جراء اشتباكات طرابلس
ليبيا
سيناتورة إيطالية: اشتباكات طرابلس تقوض التوازن السياسي والمؤسساتي في ليبيا
ليبيا
«الصحة الجزائرية»: الكوليرا «تحت السيطرة»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك