«القوى الوطنية»: لا حل دون نزع سلاح التشكيلات في طرابلس

رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل. (بوابة الوسط)

قال تحالف القوى الوطنية إن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف في العاصمة طرابلس يجب أن يعقبه طرح تصور عاجل وبجدول زمني واضح يحدد كيف ومتي يتم نزع سلاح هذه التشكيلات وإخلاء العاصمة تمامًا من كل التشكيلات أيًا كان مصدرها أو هويتها.

وشدد التحالف في بيانٍ عقب توقيع الاتفاق، الأربعاء، على أنه دون هذه الخطوة، فلا طائل يرجى من تشكيل مجالس رئاسية جديدة، ورؤساء وزراء جدد، سواء جاءت بهم أطراف دولية أو أفرزتهم صناديق الانتخابات.

وأكد استعداده لطرح برنامج إنقاذ وطني متكامل «جاء بناء على مشاورات عدة مع مختلف الأطراف المسلحة والسياسية والاجتماعية، يتضمن ملفات عدة، في مقدمتها أولوية جمع السلاح وعودة الشرطة لممارسة مهامها وتقديم بدائل مختلفة لدمج المقاتلين».

وفي ختام بيانه دعا التحالف، الأطراف المحلية والبعثة الأممية توظيف الروح الإيجابية الحالية لدى الأطراف المتقاتلة، والاستفادة القصوى منها في معالجة الأخطاء ومسببات الأزمة، لإدامة حالة إيقاف الحرب والتأسيس لسلم أهلي ومجتمعي مستقر ومتوازن.