عودة خدمات هاتف «ليبيانا» للعمل في منطقة سرت

عادت خدمات تغطية شبكة «ليبيانا» للهاتف المحمول إلى منطقة سرت الليلة الماضية، بعد انقطاع دام لأكثر من 23 ساعة، بسبب خلل فني في إحدى محطات التقوية الرئيسة.

وقال مصدر فني بشركة الاتصالات في سرت إلى «بوابة الوسط» إن سبب انقطاع الخدمة هو خلل فني بضواحي سرت الغربية وجرى إصلاحه.

يذكر أن محطات التقوية لشبكة «لبييانا» تضررت بنسبة 55% خلال حرب تحرير سرت العام 2016، وجرى إصلاح جزء منها.

وتعانى أغلب المناطق بضواحي سرت من تذبذب خدمات الهاتف المحمول والأرضي، منذ عام 2011، ومنها سلطان، والتلاثين، والحنيوة، وقرزة، والبويرات، والمناطق الواقعة من البويرات غربًا.