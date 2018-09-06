تكليف قوة أمنية في سرت لإخراج عائلات تشغل مقارًا حكومية

كلف مجلس سرت البلدي، بمساعدة المجلس الاجتماعي، قوة حماية وتأمين تحت إمرة العميد النعاس محمد النعاس لإخراج عائلات اقتحمت واتخذت من مقار الشركات الخدمية في المدينة، مسكنًا لها.

وقال رئيس مجلس قبائل سرت، مفتاح مرزوق، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء الأربعاء إن إحدى الأسر اقتحمت مقر مكتب الشركة العامة لخدمات النظافة في أبو هادي، في حين اتخذت أسرة أخرى مقر مقسم البريد 700 مسكنًا لها منذ العام 2011.

وجاء تكليف القوة في اجتماع موسع بحضور مديري القطاعات والشركات والمصالح الخدمية في سرت، إلى جانب آمر القوة العميد النعاس محمد النعاس.