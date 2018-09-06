تقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد بجامعة عمر المختار في البيضاء

أعلنت جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، عن تقديم موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019 الذي كان مقررا أن يبدأ أواخر أكتوبر المقبل.

وأوضح خطاب وكيل رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور المهدي محمد أكريم، أن موعد تجديد القيد للطلاب وبدء الدراسة سيكون في 15 من الشهر الجاري حتى منتصف أكتوبر المقبل، داعيًا مختلف الكليات إلى الالتزام بالإطار الزمني للفصل الدراسي 14 أسبوعا أو سنة دراسية 28 أسبوعا كاملاً.

وطالب الخطاب عمداء الكليات بتقديم خطتهم الدراسية كاملة بمواعيد بداية الدراسة ونهايتها والامتحانات الجزئية والنهائية للمسجل العام قبل منتصف سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن ذلك جاء بناءً على رغبة عدد من الكليات في تقديم موعد بدء الدراسة في المراحل المتقدمة بسبب ووجود تضارب في المواعيد بين الكليات.