السفير المهدي المجربي: ندعو الأمم المتحدة لنزع السلاح في ليبيا

دعا مندوب ليبيا بمجلس الأمن السفير المهدي المجربي الأمم المتحدة بـ«نزع السلاح في ليبيا»، مشيراً إلى أن التصريحات وحدها لن تنهي الأزمة في ليبيا ويجب الحديث عن «عقوبات على المتورطين فيها».

وقال السفير المهدي المجربي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء يصعب على أي حكومة ممارسة مهامها في «ظل مناخ تسوده التهديدات بالسلاح»، مشيراً إلى أن «أحداث طرابلس» أظهرت حجم التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا.

ولفت السفير المهدي المجربي إلى أن «الظروف الاقتصادية السيئة في ليبيا نتيجة لتردي الوضع الأمني وتدخل المسلحين في مؤسسات الدولة».

ورأى المجربي أن «الأجسام السياسية التي شاركت في الصخيرات لم تف بواجباتها واستمرت في مناوراتها»، مشيراً إلى «مرور قرابة عام على إعلان خطة الأمم المتحدة ولم يتم تنفيذها حتى الآن».

وطالب السفير المهدي المجربي مجلس الأمن أن «يحث الأطراف السياسية على تطبيق خطة الأمم المتحدة وصولا إلى إجراء انتخابات».