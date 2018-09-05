مندوب ليبيا: على مجلس الأمن أن يحث الأطراف السياسية على تطبيق خطة الأمم المتحدة وصولا إلى إجراء انتخابات
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:29 مساء
قال مندوب ليبيا بمجلس الأمن السفير المهدي المجربي «على مجلس الأمن أن يحث الأطراف السياسية على تطبيق خطة الأمم المتحدة وصولا إلى إجراء انتخابات»، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
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