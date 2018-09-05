مندوب ليبيا: الظروف الاقتصادية السيئة نتيجة لتردي الوضع الأمني وتدخل المسلحين في مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:20 مساء

قال مندوب ليبيا بمجلس الأمن السفير المهدي المجربي إن «الظروف الاقتصادية السيئة في ليبيا نتيجة لتردي الوضع الأمني وتدخل المسلحين في مؤسسات الدولة»، جاء ذلك خلال  جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

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