مندوب ليبيا: الأجسام السياسية التي شاركت في الصخيرات لم تف بواجباتها واستمرت في مناوراتها

قال مندوب ليبيا بمجلس الأمن السفير المهدي المجربي إن «الأجسام السياسية التي شاركت في الصخيرات لم تف بواجباتها واستمرت في مناوراتها»، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.