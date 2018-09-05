مندوب ليبيا: التصريحات وحدها لن تنهي الأزمة في ليبيا ويجب معاقبة المتورطين فيها
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:07 مساء
قال مندوب ليبيا بمجلس الأمن السفير المهدي المجربي إن «التصريحات وحدها لن تنهي الأزمة في ليبيا ويجب الحديث عن عقوبات على المتورطين فيها»، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
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