مندوب غينيا: الجماعات المسلحة يجب أن تُحاسَب بدون رحمة

قال مندوب غينيا لدى الأمم المتحدة، إن «الجماعات المسلحة يجب أن تُحاسَب بدون رحمة» على انتهاكاتها في ليبيا، مشددًا على أن أطراف القتال في العاصمة طرابلس مطالبة باحترام اتفاق وقف إطلاق النار ليكون دائما.

وأضاف مندوب غينيا في كلمته أمام مجلس الأمن مساء اليوم الأربعاء، إن جهد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة كان مميزًا في وضع حد لأحداث العنف التي شهدتها طرابلس، داعيًا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا مع حلول نهاية العام الجاري.

وتطرق مندوب غينيا في كلمته إلى وضع المهاجرين ومهربي البشر في ليبيا وشدد قائلًا: «يجب التصدي لتُجار البشر والتهريب ووقف أنشطتهم المعيقة للاستقرار الأمني والسياسي» .