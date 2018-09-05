غسان سلامة: الكثير من أعضاء مجلس النواب يسنِّون القوانين التي تسمح لهم بالبقاء في مناصبهم

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن الكثير من أعضاء مجلس النواب يرفضون التخلي عن منصبهم ويستغلون العملية السياسية للبقاء في أماكنهم من خلال وضع القوانين التي تسمح باستمرارهم.

جاء ذلك خلال تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديوكونفرانس) من مقر البعثة في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف سلامة «الكثير من أعضاء مجلس النواب لم يقوموا بعملهم بالشكل المطلوب وهو ما أدى إلى الفشل في سنّ التشريعات المطلوبة لإجراء الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور»، مؤكدًا أن «الليبيين يريدون تغيير القيادة السياسية لكن نحتاج الكثير من الجهود لتهيئة الظروف لإجراء هذه الانتخابات».