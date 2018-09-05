غسان سلامة: التشكيلة الأمنية الحالية مكنت المجموعات المسلحة من شنِّ هجمات في طرابلس

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن التشكيلة الأمنية الحالية مكنت المجموعات المسلحة من شنِّ هجمات في طرابلس، مشيرًا إلى أن البعثة تواصل مساعيها مع باقي المجموعات لتوحيد المؤسسات الأمنية والوصول إلى ترتيبات أكثر استدامة.

جاء ذلك خلال تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديوكونفرانس) من مقر البعثة في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف سلامة «نعمل على مجالين مرتبطين الأول تعزيز وقف إطلاق النار والثاني الوصول إلى ترتيبات أمنية مستدامة، وإنشاء آلية رصد لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار».