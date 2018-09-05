غسان سلامة: ألف مقاتل من المعارضة التشادية شاركوا في مواجهات جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 09:14 مساء

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن أكثر من ألف مقاتل من المعارضة التشادية شاركوا في المواجهات التي شهدها جنوب ليبيا، مؤكدًا أن عناصر «داعش» تنتشر في جميع أنحاء ليبيا وقد نبهت على أن ليبيا يمكن أن تكون ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك خلال تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديوكونفرانس) من مقر البعثة في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء.

وشدد سلامة خلال حديثه لأعضاء مجلس الأمن على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين ليبيا والسوادن وتشاد بشان أمن الحدود لابد أن ينفذ.

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