غسان سلامة يقدم إحاطته إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا

بدأ مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديوكونفرانس) من مقر البعثة في العاصمة طرابلس ..