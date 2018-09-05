تعليم أوجلة يبحث استعداداته للعام الدراسي الجديد

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 08:23 مساء

عقد مسؤول قطاع التربية والتعليم ببلدية أوجلة، محمد صالح بوشوى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضمّ مدير مكتب التعليم الأساسي والثانوي ومدير مكتب المتابعة ومديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي في البلدية لمتابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2017 - 2018.

وقال المكتب الإعلامي لقطاع التعليم ببلية أوجلة إنّ الاجتماع تركّز على مناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع من عجز في المعلم وعجز في الفصول الدراسية في ظل تزايد الكثافة الطلابية.

وقال مدير التعليم الأساسي والثانوي السنوسي بن خاشن لـ«بوابة الوسط» إنّ قطاع التعليم في أوجلة استحدث مدرسة جديدة للتعليم الأساسي على مستوى البلدية، سيجري افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد.

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