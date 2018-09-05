مفوضية اللاجئين تحذر من إعادة المهاجرين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 08:14 مساء
مهاجرون يصلون إلى إيطاليا. (فرانس برس)

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إلى عدم إعادة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى ليبيا لأنهم سيواجهون هناك «إساءات خطيرة» بحسب «فرانس برس».

وحذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان اليوم الأربعاء، من هذه الخطوة التي اقترحها مؤخرًا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني خلال الأزمة بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي بشأن تدفق اللاجئين.

وذكرت المفوضية هذا الشهر أن «انعدام الأمن وغياب الحوكمة سمحت بازدهار نشاطات غير قانونية مثل الفساد وتهريب البشر والإتجار بالبشر وهو ما يزيد من انعدام الاستقرار في البلد» وفق «فرانس برس».

وقالت المفوضية إن الاقتراحات بإقامة مراكز للنظر في ملفات طالبي اللجوء في ليبيا أو غيرها من دول شمال أفريقيا بحسب اتفاق توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي «لم يغير من موقفها».

وأعلنت المفوضية هذا الأسبوع أن نحو 1600 شخص لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرًا منذ بداية العام الجاري، لافتة إلى أن تقديراتها تفيد بأن 679 ألف مهاجر سجلوا أنهم يعيشون في ليبيا في يونيو 2018 رغم أن العدد الفعلي يمكن أن يقترب من المليون.

وأشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 8 آلاف شخص محتجزون حاليًّا في مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بعد إنقاذهم في عرض البحر من قبل سفن خفر السواحل الليبيين «لأجل غير مسمى».

وقالت المفوضية إنه «في جميع المرافق فإن ظروف الاحتجاز لا تطابق المعايير الدولية» واللاجئون «معرضون بشكل كبير للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والسخرة والابتزاز» ..

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