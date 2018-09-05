بلدي البيضاء يدعم مستشفى ماسة القروي بـ 15 سريرًا طبيًّا‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 07:57 مساء

قال عضو المكتب الإعلامي بمجلس البيضاء البلدي، عبدالهادي ونيس، إن المجلس البلدي سلم، اليوم الأربعاء، 15 سريرًا طبيًّا إلى مستشفى ماسة القروي في إطار دعمه لتقديم الخدمات الطبية لأهالي البلدة.

وأوضح ونيس لـ«بوابة الوسط»، أن المجلس البلدي قام بتوفير الأسِـرَّة للمستشفى، إضافة إلى 15 مرتبة طبية جلدية وعدد من الطاولات والخزائن، مشيرًا إلى أن عميد البلدية علي حسين قام بتسليم سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة متنقلة لصالح المستشفى.

وأشار ونيس إلى أن عميد البلدية تعهد للمسؤولين بالمستشفى بصيانة عدد من الأقسام الطبية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار «دعم المجلس البلدي قطاع الصحة في البلدية وتخفيف العبء على المواطنين، ونيلهم خدمات طبية تليق بهم».

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