شركة الربيع: تمكنا من إخماد حريق مصنع الأسفنج بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 06:58 مساء

أعلنت شركة الربيع إخماد الحريق  الذي شبّ في مصنع الأسفنج والمراتب بـ«شكل تام»، مشيرة إلى أنهم عازمون على إعادة الإنتاج خلال «فترة وجيزة جداً».

ونشرت الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك» الأربعاء صورًا لرجال الإطفاء وهم يقومون بإخماد الحريق، كما أظهرت الصور حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية.

وشبّ الحريق في مصنع الأسفنج والمراتب الأحد الماضي جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وحذرت الشركة «التجار وأصحاب المحلات والموزعين غير المعتمدين من استغلال الظرف الطارئ برفع أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه».

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