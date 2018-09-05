وزير المواصلات بحكومة الوفاق يتوقع عودة حركة الطيران بمطار معيتيقة خلال 24 ساعة

قال وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق إنه يتوقع عودة حركة الطيران بمطار معيتيقة «خلال الــ 24 ساعة القادمة».

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم أعلنت أمس الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، جاء ذلك خلال اجتماع بعثة الأمم المتحدة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس المنعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.

وأعلن مطار معيتيقة الدولي الجمعة الماضية توقف الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة مبدئيًا ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي، على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة.

وقال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» السبت، إن المطار لا توجد به أي أضرار مادية، لكنه قال «أوقفنا الرحلات وحركة الملاحة الجوية كإجراء احترازي».