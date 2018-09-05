وزير المواصلات بحكومة الوفاق يتوقع عودة حركة الطيران بمطار معيتيقة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 06:04 مساء

قال وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق إنه يتوقع عودة حركة الطيران بمطار معيتيقة «خلال الــ 24 ساعة القادمة».

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم أعلنت أمس الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، جاء ذلك خلال اجتماع بعثة الأمم المتحدة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس المنعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.

وأعلن مطار معيتيقة الدولي الجمعة الماضية توقف الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة مبدئيًا ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي، على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة.

وقال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» السبت، إن المطار لا توجد به أي أضرار مادية، لكنه قال «أوقفنا الرحلات وحركة الملاحة الجوية كإجراء احترازي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع
ليبيا
الرباعي الغربي يجدد دعمه السرّاج ويدعو إلى تقدم في العملية السياسية
ليبيا
السعودية تستهدف الحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارًا للبرميل
اقتصاد
إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة خطيرة
عربى
صحف عربية: هل تفضي الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس إلى إجراء انتخابات قبل ...
ليبيا
السيسي يبحث مع سيالة مساعي توحيد الجيش الليبي وتطوير العلاقات الثنائية
ليبيا
غسان سلامة: هذا هو الهدف من اجتماع الزاوية حول اشتباكات طرابلس
ليبيا
61 قتيلاً و159 جريحًا و12 مفقودًا جراء اشتباكات طرابلس
ليبيا
سيناتورة إيطالية: اشتباكات طرابلس تقوض التوازن السياسي والمؤسساتي في ليبيا
ليبيا
«الصحة الجزائرية»: الكوليرا «تحت السيطرة»
عربى
وزيرة الدفاع الإيطالية: فرنسا تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة في ليبيا
ليبيا
وعود بمساعدة دول بحيرة تشاد بأكثر من 2.17 مليار يورو
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك