وفاة طفلتين ودخول 5 آخرين العناية الفائقة جراء تناولهم جبنًا في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 05:03 مساء

أعلن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، وفاة طفلتين جراء تناولهما جبنًا من أحد المحال التجارية بالمدينة، ودخول أشقائهم الأربعة وبنت عمهم إلى غرفة العناية الفائقة بالمستشفى لتلقي العلاج. وحالتهم مستقرة

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الجبن الذي تناوله الأطفال وتسبب في وفاة اثنتين منهم ودخول أربعة أشقاء وبنت عمهم إلى غرفة العناية الفائقة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي كان نوع «أمريكانا»، مشيرًا إلى أن حالة المصابين «مستقرة».

وأضاف المصدر، أن دورية من جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا انتقلت إلى المحل التجاري الذي اشترت منه العائلة الجبن وأثناء معاينة الجبن «اتضح أنه صالح للاستهلاك البشري»، لكنه نوه إلى أنه جرى سحب عينه من الجبن وإرسالها إلى مركز الرقابة على الأغذية لإجراء التحاليل للتأكد من سلامته.

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