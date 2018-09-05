سيالة يلتقي الوزير الأول الجزائري ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ببكين

وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة (الإنترنت)

التقى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بالأمس في العاصمة الصينية بكين، الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، على هامش قمة منتدى التعاون (الصين - أفريقيا).

ووفق إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة، تناول اللقاء الذي جمع سيالة بأويحي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الجارين، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات الأخيرة في الأزمة الليبية.

كما تطرق الاجتماع الذي جمع سيالة بفكي العلاقات الليبية بالاتحاد الأفريقي وسُبل تعزيزها، وأيضًا مناقشة مساعي اللجنة الرئاسية رفيعة المستوى في إطار قرارات القمة الأفريقية، ودعم مساعي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا في تطبيق الاتفاق السياسي.