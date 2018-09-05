«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة وعملياتنا تقتصر على «رد الاعتداء»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 02:55 مساء

أعلن ما يُسمى بـ «اللواء السابع» التزامه بالهدنة التي اُتفق عليها بالأمس في اجتماع الزاوية، مضيفًا أن عملياته العسكرية تقتصر فقط على «رد الاعتداء عن تمركزات قواته».

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وعن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالأمس، أوضح ما يُسمى «اللواء السابع»، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه «بعد ورود معلومات مؤكدة من قادة المحاور في مختلف التمركزات التي تتواجد بها وحدات اللواء السابع التابع للجيش الليبي، بشأن تعرض هذه التمركزات للاعتداء من قبل المليشيات بطرابلس، وذلك من خلال إطلاق النار والقذائف بشكل عشوائي ومتكرر اعتبارًا من ساعات الليل الأولى من ذات اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاق الهدنة، ما أجبر قواتنا بمواقع تمركزاتهم على التعامل مع المهاجمين ومصادر إطلاق النار».

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وأكد أنه «ما يزال ملتزمًا بالهدنة إلى هذه اللحظة، وأنه حاليًا يقوم فقط بالتعامل مع المعتدين على مواقع تمركزات أفراد قواته في مختلف المحاور والبوابات».

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