مع «اتفاق الزاوية« .. الدينار يعوض خسائره أمام العملات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 02:07 مساء

عوض الدينار الليبي اليوم الأربعاء خسائره التي منى بها أمام العملات الدولية الرئيسية خلال اشتباكات طرابلس، عندما تجاوز الإثنين حاجز السبعة دنانير في السوق السوداء .

فقد استعادت العملة الوطنية 33  قرشا خلال يومين، إذ تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مابين  6.78 ، و 6.79 دينار، مقابل 6.87 دينار ظهر أمس، و7.12  دينار قبل يومين.

يأتي ذلك وسط أجواء اتفاق الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار مساء أمس، والتزامها بالبنود السبعة التي نص عليها «اتفاق الزاوية».

وأيضا حقق الدينار مكاسب أمام العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الاسترليني، إذ هبط سعر صرف اليورو  إلى 7.84 دينارظهر اليوم الأربعاء،  مقابل . 7.96 دينار الثلاثاء، و 8.20 دينار الإثنين. أي بفارق 46 قرشا خلال يومين.

كما تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني  إلى  8.65 دينار الأربعاء، مقابل 8.82 دينار، الثلاثاء، و 9.04 دينار الإثنين، أي بفارق 39 قرشا خلال يومين.

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