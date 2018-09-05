اشتباكات طرابلس تُربك الجزائر وتونس (تقرير)

صورة من اشتباكات طرابلس (الإنترنت)

أربكت الاشتباكات المتجددة في طرابلس مواقف دول الجوار الليبي وتحديدًا الجزائر وتونس، اللتان تبديان مخاوفًا من تأزم الأوضاع، ما يؤثر على المنطقة برمتها، ويصب في صالح الجماعات الإرهابية وأجندات التدخل الأجنبي.

وكنتائج أولية، نسف اندلاع معارك طاحنة بين مجموعات مسلحة في جنوب طرابلس، مساع جزائرية لإعادة إرسال فريق دبلوماسي مصغر إلى العاصمة الليبية بغضون أسابيع، لإعادة فتح القنصلية العامة المغلقة منذ 2014، على خلفية غياب الظروف الأمنية المواتية، وفق ما نقلت مصادر جزائرية، ومقابل ذلك ستواصل مساع تقريب مواقف الأطراف الليبية لتحقيق المصالحة وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

تخوف تونسي من السجناء

أما تونس، فقد اتخذت وحداتها الأمنية والعسكرية إجراءات رفع درجة التأهب على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية، وذلك عقب فرار عدد من نزلاء أحد السجون الليبية، إثر المواجهات الدائرة بالعاصمة طرابلس.

هروب سجناء من القاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس

وفي خضم التطورات، اكتفت الجزائر وتونس بالإعراب عن انشغالهما وأسفهما للاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى بينهم مدنيون.

ودعت إلى ضرورة تحقيق سلم دائم في ليبيا عبر الحوار والمصالحة الوطنية، دون أن تشير إلى ضرورة التعجيل باجتماع دول الجوار الليبي الذي تأسس في 2014، لمساعدة الفرقاء على الجلوس على طاولة حوار واحدة.

وتؤكد أوساط جزائرية هواجس تأخر سرعة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس، إذ يزيد من أعبائها الأمنية، لاسيما وأنها تفرض إجراءات عسكرية استثنائية على حدودها مع ليبيا منذ أكثر من ست سنوات.

لعبة المحاور

ويقلل نزار مقني المحلل التونسي المختص في الشأن الليبي، في تصريحات لـ «بوابة الوسط»، من نجاعة أي تحرك لدول الطوق الليبي، قائلاً إن الأخيرة دخلت في لعبة المحاور الدولية، كما يعتقد أن إعادة طرح مبادرة مشتركة بينها قد يصدم بعمق المصالح الغربية في ليبيا، خاصة وأن لهذه الدول أجهزة استخبارات مكنتها من ربط شبكة مصالح كبيرة، وهذه الشبكات قد تتقاطع في بعض الأحيان وقد تختلف.

كما يرى مقني أن الذي يحدث على الأرض في طرابلس هو نتيجة مباشرة لفشل المسار السياسي الحالي، وهو ترجمة مباشرة لخطة العمل غير المحسوبة العواقب من مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة. وهو كذلك ترجمة للعبة لي الأذرع بين الأجندات الدولية في ليبيا وخاصة التنافس الجديد بين إيطاليا وفرنسا، فيما يخص المسار السياسي وضمان مصالحهما في ليبيا أو انطلاقًا من ليبيا.

واعتبر اتفاق الهدنة المتوصل إليه في طرابلس حلقة من حلقات فشل الأمم المتحدة في ليبيا، بالرغم أن سلامة يريد تصويره كانتصار.

ثلاثة مسارات

وأوضح المحلل التونسي أنه لا يمكن لأي حل اليوم في ليبيا أن يتشكل إلا بضمان تلازم لثلاثة مسارات، والمسار الأول هو فتح حوار بين مختلف قوات المحاور والمليشيات القتالية ذوي التوجهات الوطنية، وليس الاجرامية أو الإرهابية التي يجب تحييدها.

أما المسار الثاني، فيقوم على حوار مجتمعي يجمع كل المكونات المجتمعية الليبية وأساسها القبائل، للاتفاق حول عدة نقاط ومنها أساسا الاتفاق بين قبائل الشرق والغرب الليبي، والخروج باتفاق بينها حول شكل الحل السياسي في ليبيا.

والمسار الأخير هو مسار التفاهم بين مختلف القوى السياسية الفاعلة وصياغة اتفاق جديد بينها، يمكن كل الفرقاء من خارطة طريق واضحة يتم بعدها الاتجاه نحو انتخابات جديدة، وتبني دستور جامع لكل الليبيين باختلافاتهم العشائرية والاثنية والطائفية.

ويعتقد الجزائريون أن الأزمة الليبية امتدت بفعل التدخلات الإقليمية والدولية، التي سمحت بها تناقضات الفرقاء الليبيين على الرغم من دور دول الجوار المحدود والحيادي، بينما كان لبعض الأطراف الإقليمية والدولية تأثير كبير على الصراع الداخلي.

وعمقت أعمال العنف في طرابلس أزمة دبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا، بعدما حمَل مسؤولون إيطاليون باريس المسؤولية عن الوضع الراهن في ليبيا. في وقت دعمت الولايات المتحدة جهود البعثة الأممية التي جمعت الأطراف المشاركة في المعارك الأخيرة، وخاصة قرار السراج تشكيل غرفة عمليات مشتركة.

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وتوصلت أطراف النزاع في العاصمة طرابلس بالأمس إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، خلال اجتماع عُقد برعاية الأمم المتحدة في مدينة الزاوية، وفي حضور المبعوث الأممي غسان سلامة.