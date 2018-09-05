الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في طرابلس

حضور اجتماع الزاوية الذي أفضى إلى اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس (البعثة الأممية)

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع في طرابلس.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي في بروكسل اليوم الأربعاء، إن «اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين عدة مجموعات بالأمس تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، هو خطوة مرحب بها من شأنها أن تؤدي إلى إزالة العنف التي تشتد الحاجة إليها في طرابلس وحولها».

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ودعا البيان الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى الاحترام الكامل للاتفاق، وتنفيذ جميع شروطه بروح التوفيق ومصلحة الشعب الليبي.

وقال البيان إن «الليبيين يستحقون العيش بسلام واستقرار. ونتوقع من جميع أصحاب المصلحة الليبيين الشرعيين تكثيف الجهود لإنهاء التحول السياسي، وتحقيق مؤسسات ديمقراطية دائمة قادرة على تحقيق مصالح جميع الليبيين».

وأكد البيان استمرار دعم عملية الوساطة الشاملة بقيادة الأمم المتحدة، لإيجاد حل مستدام للأزمة السياسية في ليبيا.